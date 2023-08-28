Гаряча штучка: британська модель у мереживній білизні похизувалася сексуальною фігурою

Арабелла Чі поділилася пікантним знімком.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram пікантну світлину.
Білявка постала перед камерою у спокусливій чорній білизні з підтяжками для пагчох. Арабелла продемонструвала струнку сексуальну фігуру.
Свій аутфіт вона доповнила золотими сережками і ланцюжком із підвіскою у вигляді її імені. Довгий білий манікюр завершив лук Чі.
Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі похизувалася пружними сідницями у бікіні з тигровим принтом.
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