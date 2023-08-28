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Гаряча штучка: британська модель у мереживній білизні похизувалася сексуальною фігурою

Гаряча штучка: британська модель у мереживній білизні похизувалася сексуальною фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
768
Час на прочитання
1 хв
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Гаряча штучка: британська модель у мереживній білизні похизувалася сексуальною фігурою

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі поділилася пікантним знімком.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram пікантну світлину.

Білявка постала перед камерою у спокусливій чорній білизні з підтяжками для пагчох. Арабелла продемонструвала струнку сексуальну фігуру.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Свій аутфіт вона доповнила золотими сережками і ланцюжком із підвіскою у вигляді її імені. Довгий білий манікюр завершив лук Чі.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі похизувалася пружними сідницями у бікіні з тигровим принтом.

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Дата публікації
Перегляди
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