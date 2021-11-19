Гаряча штучка: британська телезірка латексною мінісукнею підкреслила пишні форми

Глоя Феррі похизувалася перед шанувальниками новим провокаційним луком.

Зірка реалітішоу "Джорді Шор" та телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram знімки свого нового сексуального образу, в якому вона зібралася на вечірку.

Красуня одягла латексну мінісукню зі шнурівкою з боків, яка ідеально підкреслила її сексуальні форми.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Глоя продемонструвала і стрункі ноги, і пишну п'яту точку.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками, укладанням з кучерями, насиченим макіяжем з акцентом на пишних нарощених віях і червоним манікюром та педикюром.

Раніше Феррі показала фігуру у яскравому мініатюрному бікіні, яке ледве прикривало її принади.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

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