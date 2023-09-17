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Гаряча штучка: британська телезірка у бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Гаряча штучка: британська телезірка у бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
547
Час на прочитання
1 хв
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Гаряча штучка: британська телезірка у бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі обожнює фотографуватися у купальниках.

Глоя Феррі опублікувала в Instagram нову порцію пікантних знімків із відпочинку.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Перед фотокамерою красуня постала у чорному бікіні з рожевими шнурвками.

Феррі спокусливо позувала, демонструючи струнку фігуру і плаский живіт.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

А ще Глоя похизувалася сексуальними сідницями і татуюванням на стегні. Феррі має чудову фізичну форму.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Вона уклала волосся у локони і одягла на обличчя стильні сонцезахисні окуляри.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі показала світлини у білому купальнику.

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Дата публікації
Перегляди
547
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