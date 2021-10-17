Гаряча штучка: "Холостячка" Злата Огнєвіч у сукні з відвертим декольте блиснула сексуальними грудьми

Гаряча штучка: "Холостячка" Злата Огнєвіч у сукні з відвертим декольте блиснула сексуальними грудьми

Артистка продемонструвала лук з глибоким вирізом.

У п'ятому ефірі романтичного реаліті шоу Злата Огнєвіч продемонструвала ефектний образ. На змагання чоловіків співачка одягла білу сукню по фігурі з глибоким сексуальним декольте, від якого не можна було відірвати погляд.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Талію вона підкреслила металевим широким поясом, на руки надягла такі самі аксесуари і прикрасила голову металевою короною.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Огнєвіч зібрали хвилясте волосся в хвіст. У вухах у неї були лаконічні сережки. Вечірній макіяж завершив аутфіт артистки.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Нагадаємо, на церемонії троянд Злата постала у червоній сукні максі з невеликим шлейфом, глибоким декольте і розрізом спереду. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

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