Гаряча штучка: "Холостячка" Злата Огнєвіч у сукні з відвертим декольте блиснула сексуальними грудьми

Артистка продемонструвала лук з глибоким вирізом.
У п'ятому ефірі романтичного реаліті шоу Злата Огнєвіч продемонструвала ефектний образ. На змагання чоловіків співачка одягла білу сукню по фігурі з глибоким сексуальним декольте, від якого не можна було відірвати погляд.
Талію вона підкреслила металевим широким поясом, на руки надягла такі самі аксесуари і прикрасила голову металевою короною.
Огнєвіч зібрали хвилясте волосся в хвіст. У вухах у неї були лаконічні сережки. Вечірній макіяж завершив аутфіт артистки.
Нагадаємо, на церемонії троянд Злата постала у червоній сукні максі з невеликим шлейфом, глибоким декольте і розрізом спереду. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру.
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