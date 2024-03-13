Гаряча штучка: Крістен Стюарт у мініспідниці і панчохах зухвало позувала на вулицях Нью-Йорка

33-річна акторка останнім часом епатує публіку своїми луками.
Крістен Стюарт у провокаційному образі total black потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Зустрівши фотографів, вона почала зухвало позувати.
Акторка одягла шкіряний жакет, під яким був бюстгальтер в сітку, мініспідниця і панчохи з підтяжками.
Аутфіт Крістен доповнила лакованими туфлями, невеликою сумочкою і стильними окулярами. У неї було скуйовджене волосся, ланцюжок на шиї і каблучки на пальцях.
Нагадаємо, минулого разу Стюарт вийшла в світ у бежевій сорочці, трикотажних трусах і лакованих червоних лоферах.
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