Гаряча штучка: Крістен Стюарт у мініспідниці і панчохах зухвало позувала на вулицях Нью-Йорка

Крістен Стюарт у провокаційному образі total black потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Зустрівши фотографів, вона почала зухвало позувати.

Акторка одягла шкіряний жакет, під яким був бюстгальтер в сітку, мініспідниця і панчохи з підтяжками.

Крістен Стюарт / Фото: Getty Images

Аутфіт Крістен доповнила лакованими туфлями, невеликою сумочкою і стильними окулярами. У неї було скуйовджене волосся, ланцюжок на шиї і каблучки на пальцях.

Нагадаємо, минулого разу Стюарт вийшла в світ у бежевій сорочці, трикотажних трусах і лакованих червоних лоферах.

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