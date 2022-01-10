Гаряча штучка: Настя Каменських у леопардовому бікіні похизувалася сексуальними формами

Артистка продемонструвала сексуальний пляжний лук.

Настя Каменських потішила шанувальників в Instagram новими гарячими знімками з відпочинку у Мексиці. Вона з чоловіком Потапом насолоджується відпусткою в Тулумі.

Співачка влаштувала собі фотосет на пляжі. Позувала красуня у леопардовому бікіні та легких штанях із принтом "зебра". Настя розстебнула ширіньку і продемонструвала сексуальну струнку фігуру. Вона мала дуже спокусливий вигляд.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Свій пляжний лук Каменських доповнила чорним капелюхом і чорними окулярами.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Ще зірка похизувалася пляжним аутфітом у прозорій смугастій сукні, під якою на ній був купальник.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

І образом у мінішортах та топі із зав'язкою.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

До речі, у Тулумі відпочивають також Надя Дорофєєва і Дантес. Співачка блиснула підтягнутим тілом у бікіні кольору авокадо.

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