Гаряча штучка: учасниця "Холостяка-11" у бюст'є та трусах звабливо позувала перед камерою

Гаряча штучка: учасниця "Холостяка-11" у бюст'є та трусах звабливо позувала перед камерою

Джессіка Чегі показала фото у білизні і похизувалася сексуальною фігурою.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – любить зніматися у пікантних фотосесіях.

В Instagram красуня опублікувала гарячі кадри із нового фотознімання.

Перед об'єктивом камери Джес постала у звабливому луці. На ній був чорний бюст'є із золотою бретелькою, чорні високі труси, капронові колготи із ромбами та чорні високі рукавички. На одну руку вона повісила золотий ланцюжок.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Волосся Чегі було акуратно укладене, а на обличчі акцент був зроблений на очах.

Джессіка продемонструвала свою струнку та сексуальну фігуру.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

До речі, їй дуже пасують подібні образи. В них вона має дуже ефектний вигляд.

"Ми завжди знаходимося між колишнім та майбутнім. Сьогодення нас мало займає. Нам краще знову від ностальгії до надії. Від втрати до мрії. Ми завжди затиснуті між двома відсутніми хвилями", - написала під світлинами красуня.

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