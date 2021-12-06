Гайді Клум поділилася пікантним знімком із фоловерами

Німецька модель Гайді Клум продемонструвала підписникам, що готова до нового робочого тижня.

48-річна зірка запостила пікантний кадр у блогу, на якому позує у відвертому купальнику, босоніжках на підборах та зі штангою в руках. Швидше за все, штангу їй просто домалювали у кадрі, але послання таке, Клум пише: "Готова до нового тижня, поїхали".

Гайді Клум завжди на позитиві, а її блог часто рясніє відвертими знімками. Багато фотографій, на яких модель позує навіть топлес, робить її чоловік Том Каулітц, про що Клум пише в блогу сама. Іноді пара показує і спільні дуже пікантні фотографії.

Гайді Клум і Том Каулітц / Getty Images

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