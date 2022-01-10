Гайді Клум у стрингах станцювала перед камерою

Гайді Клум ніколи не соромилася показувати шанувальникам свої відверті фото та відео.

48-річна німкеня запостила відео в Instagram, на якому знята під час танцю. Гайді танцює перед камерою, одягнена в білий вільного крою костюм і в чорні стрнги, які видніються з-під штанів.

"Продовжую танцювати", — скромно підписала кадр Клум.

А в Instagram Stories запостила інший кадр, де в цих же штанах, але топлес сидить у кріслі на руках у свого чоловіка Тома Каулітца. Жодних підписів під знімком модель не залишила.

Гайді Клум / Instagram Гайді Клум

У блогу манекенниці можна знайти багато відвертих фото та відео, Гайді легко оголюється перед камерою, іноді танцює в бікіні, а іноді такі відверті фотографії робить для неї чоловік Том.

Гайді Клум і Том Кауліц / Getty Images

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