Гайді Клум в самих тільки плавках відверто позувала на пляжі

Німецька супермодель зараз перебуває на відпочинку з чоловіком і ділиться знімками в Instagram.
48-річна Гайді Клум часто під час відпочинку показує підписникам відверті фотографії. Її чоловік Том Каулітц любить фотографувати дружину в оголеному вигляді або Гайді любить перед ним так позувати.
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На кількох фото, зроблених на пляжі, Гайді зображена в чорний плавках із зав'язками з боків і топлес. Її волосся розвивається на вітрі, руками зірка прикриває груди, а в підписі Клум зазначила фотографа Ранкіна і написала: "@rankinarchive ....... Я думаю, мій чоловік @tomkaulitz хоче твою роботу".
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Том Каулітц і правда завжди фотографує дружину в номері або на пляжі. Ці кадри виходять, як картинка з реального життя супермоделі.
Також пара часто робить знімки в ліжку. У підписі до такого кадру Гайді якраз написала: "Ти змушуєш мене усміхатися кожного дня", — маючи на увазі свого чоловіка Тома.