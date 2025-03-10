Гейлі Бібер показала милі фото із піврічним сином Джеком

28-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode — Гейлі Бібер — поділилася в Instagram милими кадрами, на яких вона знята з піврічним сином Джеком Блюзом, батьком якого є її чоловік Джастін Бібер.

instagram.com/HaileyBieber

Дівчина позує в солом'яному капелюсі, а хлопчик – у червоній в'язаній панамці. Фото Гейлі ніяк не підписала, а лише залишила емодзі у вигляді серця, що горить. Обличчя Джека, як і раніше, не показують.

instagram.com/HaileyBieber

Цікаво, що перше ім'я дитини "Джек" обрано на честь отця Джастіна Бібера — Джеремі Джека, вони продовжили традицію імен з ініціалами JB. Друге ім'я "Блюз" – посилання на музичну складову життя Джастіна.

Раніше, нагадаємо, стильна Гейлі Бібер підкреслила стрункі ноги яскравим міні – вона знялася в рекламі своєї нової колаборації з брендом спортивного одягу.

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