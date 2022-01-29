Гейлі Бібер у нюдовому бікіні похизувалася сяйливою шкірою

25-річна модель Гейлі Бібер представила свою лінію косметики, а щоб привернути більше уваги публіки, постала в кадрі в бікіні.

Гейлі одягла тілесний бікіні, в якому ефектно присіла на диван, щоб показати своє красиве та сяйливе обличчя.

Гейлі Бібер / Instagram Гейлі Бібер

У підписі до знімків, опублікованих в Instagram, модель написала, що її лінія з догляду за шкірою Rhode творить дива зі шкірою. На своєму прикладі модель демонструє це у блогу.

Гейлі Бібер / Instagram Гейлі Бібер

Дружина Джастіна Бібера, як завжди, мала чудовий вигляд. В підписі супермодель написала: "Гладка і сяйлива шкіра весь 2022" і відзначила свою лінійку догляду за шкірою Rhode. "Розкажи другу", — додала у підписі Гейлі. Пост моделі дуже швидко набрав сотні тисяч лайків.

Гейлі Бібер / Instagram Гейлі Бібер

Читайте також: