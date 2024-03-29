Гейлі Бібер засвітила фігуру в мереживній білизні для наречених

Дівчина знялася для реклами відомого бренду спідньої білизни.
Американська модель, засновниця бренду косметики Rhode, дружина Джастіна Бібера – Гейлі Бібер – з'явилася у промокампанії бренду Victoria's Secret. Вона стала головною зіркою реклами нової лінійки спідньої білизни та халатів для наречених.
Гейлі приміряла білий мереживний комплект, мереживний пеньюар, а також шовковий халат із написом Bride ("Наречена"). Її образи доповнював макіяж із коричневою помадою та кілька непомітних прикрас.
Нагадаємо, раніше Гейлі Бібер позувала в бікіні та засвітила тату в інтимному місці.
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