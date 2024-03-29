Обідки Гілларі Клінтон: який вигляд мала жінка за рік до того, як стала першою леді Америки

Вона носила цей аксесуар для волосся ще до того, як модні бренди зробили його мейнстримом.
Білл Клінтон вступив на посаду президента США в січні 1993 року і першою леді країни стала його дружина Гілларі Родем Клінтон. Протягом 1992 року жінка часто з'являлася на публіці, брала участь у передвиборчій кампанії Білла.
Тоді Гілларі особливо полюбила один трендовий аксесуар — обідок для волосся.
Обручі мали особливо гарний вигляд з її короткою стрижкою і світлим густим волоссям. Жінка підбирала обідки різних кольорів, вони були обтягнуті тканиною, об'ємними та іноді мали фактуру й декор, наприклад, на них могла бути вишивка бісером.
Обідки Клінтон підбирала за кольором відповідно до вбрання. Також вона їх поєднувала з трендовими на той час прикрасами – великими сережками золотого кольору.
Такі її луки завжди мали жіночний та елегантний вигляд, навіть якщо вона одягала просто тренч.
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