Обідки Гілларі Клінтон: який вигляд мала жінка за рік до того, як стала першою леді Америки

Вона носила цей аксесуар для волосся ще до того, як модні бренди зробили його мейнстримом.

Білл Клінтон вступив на посаду президента США в січні 1993 року і першою леді країни стала його дружина Гілларі Родем Клінтон. Протягом 1992 року жінка часто з'являлася на публіці, брала участь у передвиборчій кампанії Білла.

Гілларі Клінтон, 1992 рік / Фото: Associated Press

Тоді Гілларі особливо полюбила один трендовий аксесуар — обідок для волосся.

Обручі мали особливо гарний вигляд з її короткою стрижкою і світлим густим волоссям. Жінка підбирала обідки різних кольорів, вони були обтягнуті тканиною, об'ємними та іноді мали фактуру й декор, наприклад, на них могла бути вишивка бісером.

Гілларі Клінтон, 1992 рік / Фото: Associated Press

Обідки Клінтон підбирала за кольором відповідно до вбрання. Також вона їх поєднувала з трендовими на той час прикрасами – великими сережками золотого кольору.

Гілларі Клінтон, 1992 рік / Фото: Associated Press

Такі її луки завжди мали жіночний та елегантний вигляд, навіть якщо вона одягала просто тренч.

Гілларі Клінтон, 1992 рік / Фото: Associated Press

Гілларі Клінтон, 1992 рік / Фото: Associated Press

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