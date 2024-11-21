Гламурна білявка: американська співачка у сукні з паєтками від Dolce & Gabbana сяяла на церемонії

31-річна Келсі Баллеріні обрала для своєї появи вбрання кольору металік.
Американська співачка Келсі Баллеріні відвідала щорічну церемонію вручення нагород CMA, яка выдбулася на Bridgestone Arena у Нашвіллі, штат Теннесі.
На червоній доріжці зірка сяяла у гламурному аутфіті. На ній була довга сукня від бренду Dolce & Gabbana, розшита паєтками кольору металік. Вбрання мало глибокі вирізи по боках.
Лук Келсі доповнила срібними босоніжками на шпильках. У неї було гарне довге укладання з локонами, макіяж із блискучими тінями на повіках і глянцевим блиском на губах, молочний манікюр і педикюр відтінку гнилої вишні. На пальцях красувалися каблучки з камінням.
Нагадаємо, Келсі Баллеріні на церемонії Time100 Next у Нью-Йорку позувала у чорній приталеній сукні від бренду Stella McCartney, яка мала пікантні вирізи і високий розріз на спідниці.
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