Гламурна білявка: Періс Гілтон у рожевій мінісукні сяяла на передоскарівській вечірці

Світська левиця в образі Барбі вийшла у світ.

Періс Гілтон обожнює гламурні луки, які їй дуже пасують. В одному з них вона з'явилася на передоскарівській вечірці у Лос-Анджелесі.

На білявці була рожева обтисла мінісукня з кристалами і довгими рукавами, яка ідеально підкреслила її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Аутфіт Періс доповнила рожевими атласними босоніжками з підборами-келихами від бренду Amina Muaddi, а також рожевою сумочкою у вигляді серця із її іменем, викладеним стразами.

Гілтон мала рівне укладання, рожеві окуляри на обличчі і каблучку з великим діамантом. У руці вона тримала ручку і з радістю роздавала всім охочим автографи.

До слова, церемонія нагородження премії "Оскар" відбудеться у ніч проти 11 березня.

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