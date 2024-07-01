Гламурна білявка: зірка реаліті у мініатюрній леопардовій сукні продемонструвала стрункі ноги

Емма Ернан в ефектному аутфіті сходила на вечірку.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – зібралася на вечірку і показала фоловерам в Instagram, який для цього вона обрала лук.
Дівчина одягла мініатюрну сукню з леопардовим принтом на тонких бретельках і з кольоровими квітами у зоні декольте. Вбрання міні ідеально підкреслило струнку фігуру і красиві довгі ноги знаменитості.
Емма взула чорні босоніжки на шпильках, зробила червоні педикюр та манікюр, насичений вечірній макіяж, зібрала волосся у високу зачіску і прикрасила шию намистом із камінням.
Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан у стильному білому купальнику блиснула сексуальним бюстом, коли приймала сонячні ванни біля басейну.
Читайте також:
- У білизні винного відтінку і з гарним макіяжем: зірка реаліті продемонструвала пишні груди
- У кремовому бікіні на тлі яхти: американська зірка реаліті похизувалася пласким животом і сексуальними грудьми
- Без бюстгальтера і в спідниці-шортах: зірка реаліті продемонструвала ефектний лук на вулицях Лос-Анджелеса