Гламурна білявка: зірка реаліті у мініатюрній леопардовій сукні продемонструвала стрункі ноги

Емма Ернан в ефектному аутфіті сходила на вечірку.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – зібралася на вечірку і показала фоловерам в Instagram, який для цього вона обрала лук.

Дівчина одягла мініатюрну сукню з леопардовим принтом на тонких бретельках і з кольоровими квітами у зоні декольте. Вбрання міні ідеально підкреслило струнку фігуру і красиві довгі ноги знаменитості.

Емма Ернан/Instagram

Емма взула чорні босоніжки на шпильках, зробила червоні педикюр та манікюр, насичений вечірній макіяж, зібрала волосся у високу зачіску і прикрасила шию намистом із камінням.

Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан у стильному білому купальнику блиснула сексуальним бюстом, коли приймала сонячні ванни біля басейну.

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