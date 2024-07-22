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Гламурна білявка: зірка реаліті у рожевому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Гламурна білявка: зірка реаліті у рожевому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Гламурна білявка: зірка реаліті у рожевому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Тіффані Лейтон/Instagram

Тіффані Лейтон обрала для відпочинку яскраве бікіні.

Зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Тіффані Лейтон – виклала в Instagram знімки з відпочинку біля басейну.

Білявка постала на фото у рожевому купальнику з широкими зав'язками і золотою фурнітурою з камінням. Тіф похизувалася сексуальними грудьми і стрункою фігурою.

Тіффані Лейтон/Instagram / ©
Тіффані Лейтон/Instagram

У неї було укладання з локонами, макіяж смокіайс, довгий манікюр і пірсинг у пупку.

Тіффані Лейтон/Instagram / ©
Тіффані Лейтон/Instagram

Нагадаємо, а інша зірка шоу "Острів кохання" Арабелла Чі показала фото у спортивному чорному купальнику з написом на ліфі Superdry Sportswear.

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