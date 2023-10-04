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Гламурна брюнетка: Ешлі Грем у леопардовій сукні продемонструвала схудлу фігуру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Гламурна брюнетка: Ешлі Грем у леопардовій сукні продемонструвала схудлу фігуру

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Модель plus-size мала ефектний вигляд на фешнівенті.

Ешлі Грем відвідала презентацію колекції Rabanne H&M, яка відбулася у Silencio у Парижі.

Модель обрала для свого аутфіту обтислу сукню міді з леопардовим принтом, яка мала драпування і металеве кільце на животі з поясом-шлейфом. Вбрання підкреслило схудлу фігуру Грем.

Ешлі Грем / © Getty Images
Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Вбрання вона доповнила чорними босоніжками на екстремально високій платформі і підборах.

Ешлі зробила акуратне укладання, макіяж смокі-айс і завершила лук сережками-кільцями та каблучкою.

Нагадаємо, Ешлі Грем у прозорій трикотажній сукні продефілювала на показі Dolce & Gabbana у Мілані.

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Дата публікації
Перегляди
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