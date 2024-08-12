Гламурна брюнетка: Ешлі Грем у леопардовій сукні з'явилася на вулицях Нью-Йорка

36-річна модель plus-size мала чудовий вигляд.
До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила Ешлі Грем. Вона була у хорошому настрої і зустріла фотографів із сяйливою усмішкою.
Знаменитість продемонструвала гламурний образ у стилі mob wife – дружина мафіозі. На моделі була обтисла сукня міді з леопардовим принтом і довгими рукавами, яка чудово сиділа на її спокусливій фігурі. Вбрання Ешлі скомбінувала із золотими босоніжками на шпильках.
Грем зробила акуратне укладання, макіяж із помадою темно-карамельного відтінку, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила сережками-кільцями з камінням. Зірка завершила лук французькими манікюром і педикюром.
Нагадаємо, Ешлі Грем у балетках Chanel і мініспідниці з рюшами сходила на виставу на Бродвеї.
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