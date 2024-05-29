Гламурна брюнетка: зірка реаліті у леопардовому бікіні позувала на тлі гарного краєвиду

Глоя Феррі у купальнику з анімалістичним принтом позувала на відпочинку.

Британська телезірка Глоя Феррі насолоджується відпочинком на курорті. Звідти вона опублікувала цікаві світлини в Instagram.

Зірка реаліті позувала на тлі гарного краєвиду у спокусливому образі. На ній був гламурний леопардовий купальник із золотим кільцем на ліфі, у якому її фігура мала сексуальний вигляд.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Аутфіт Феррі доповнила намистом і браслетами з морською тематикою, золотим годинником, сонцезахисними окулярами і пірсингом у вигляді серця в пупку.

"Який вигляд", – підписала Глоя фото.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, Глоя Феррі без бюстгальтера похизувалася сексуальними грудьми.

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