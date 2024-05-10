Гламурна і красива: Аманда Голден у золотому комбінезоні з паєтками продемонструвала струнку фігуру

Папараці сфотографували Аманду Голден біля її роботи Heart Breakfast Radio Studios у Лондоні. Ведуча продемонструвала гламурний образ, який вона обрала для оголошення переможця "Heart's Make Me A Millionaire".

На Аманді був комбінезон, розшитий золотими паєтками, з бретельками-ланцюжками і штанями-кльош. На талії у неї був широкий пояс із пряжкою у колір вбрання. У ньому знаменитість мала стрункий і ефектний вигляд.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Голден зробила укладання з локонами, одягла сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха блискучими сережками, шию – золотими делікатними ланцюжками, а руки – браслетами. Довгий молочний манікюр завершив лук радіоведучої.

Нагадаємо, раніше Аманда Голден похизувалася луком у квітковій мінісукні з пікантним вирізом.

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