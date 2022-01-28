Гламурна красуня: Кім Кардашян у рожевому бікіні продемонструвала сексуальне тіло

41-річна зірка реаліті похизувалася сексуальною фігурою та декольте.

Кім Кардашян цього тижня тішить фоловерів гарячими знімками у стильних купальниках з відпочинку, який вона проводить у теплих краях. Де саме красуня відпочиває, вона не зізнається.

Ось і сьогодні, ввечері п'ятниці, зірка реаліті вирішила потішити своїх підписників пікантними фото, на яких вона постала у гламурному образі.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім приймала сонячні ванни на шезлонгу у гламурному рожевому бікіні на зав'язках. Вона спокусливо продемонструвала своє сексуальне тіло, вимазане олією для безпечної засмаги.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

На обличчі у Кардашян - масивні окуляри. Волосся вона зібрала в хвіст. Кім має дуже спокусливий вигляд. Особливо привабливий вигляд має пишний бюст ікони стилю.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Минулого разу Кім продемонструвала сексуальні форми в бікіні кольору індиго.

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