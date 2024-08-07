Гламурна та сексуальна: Блейк Лайвлі з'явилася на заході у чарівному рожевому міні

Коли здавалося, що придумати щось чарівніше за квіткові вбрання, які Блейк Лайвлі носила протягом останніх двох тижнів, складно – акторка вийшла на публіку у сукні від Atelier Versace цукерково-рожевого відтінку.

Вбрання є частиною колекції весна-літо 2023 і являло собою мінісукню з ніжного атласу, з тонкими бретельками, чашками і шнурівкою, як у корсета.

На подолі сукню прикрашало мереживо, стрази та складки тканини. Носила вбрання вона у поєднанні з гламурними босоніжками від Christian Louboutin зі стразами та з прикрасами від Lorraine Schwartz. Також до образу Блейк додала гламурну сумку у вигляді квітки Judith Leiber, але вона в кадр не потрапила.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Цю рожеву сукню вона одягла на афтепаті з нагоди прем'єри фільму "Покинь, якщо кохаєш" у Нью-Йорку. А ось на червоній доріжці з'явилася без перебільшення у культовому вбранні — вінтажній сукні від Versace з колекції прет-а-порте осінь-зима 2002. Таку саму носила колись Брітні Спірс.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

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