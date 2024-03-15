Гламурний вихід: американська акторка у золотій сукні похизувалася стрункою фігурою

35-річна акторка і комедіантка обрала для своєї появи на червоній доріжці гламурне вбрання.
Еллісон Вільямс відвідала 35-ту щорічну церемонію вручення нагород GLAAD Media Awards у Беверлі-Гіллз.
На червоній доріжці зірка постала у золотій обтислій сукні від бренду St. John, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Вбрання мало глибокий овальний виріз, обрамлений золотим ланцюжком.
Еллісон зробила хвилясте укладання, макіяж із бежевою помадою, вуха прикрасила золотими сережками від Rainbow K, а пальці – каблучками.
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