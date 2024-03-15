Гламурний вихід: американська акторка у золотій сукні похизувалася стрункою фігурою

35-річна акторка і комедіантка обрала для своєї появи на червоній доріжці гламурне вбрання.

Еллісон Вільямс відвідала 35-ту щорічну церемонію вручення нагород GLAAD Media Awards у Беверлі-Гіллз.

На червоній доріжці зірка постала у золотій обтислій сукні від бренду St. John, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Еллісон Вільямс / Фото: Getty Images

Вбрання мало глибокий овальний виріз, обрамлений золотим ланцюжком.

Еллісон зробила хвилясте укладання, макіяж із бежевою помадою, вуха прикрасила золотими сережками від Rainbow K, а пальці – каблучками.

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