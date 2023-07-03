Гламурно і дуже рожево: Марго Роббі на презентації фільму про ляльку Барбі

У Марго Роббі новий стиліст Ендрю Мукамал і разом вони експериментують зі стилем акторки та активно використовують у промокампанії "Барбі" вінтажні речі, а також дуже багато рожевого кольору.

Зараз Марго та команда з фільму проводять час у Південній Кореї, де відбулася прем'єра комедії. На публіці 33-річна зірка продемонструвала кілька образів, які практично точно відтворюють деякі популярні вбрання ляльки.

Перший образ, який Марго одягла, — це костюм-трійка від бренду Moschino з колекції весна-літо 2015, повністю розшитий камінням. Він складався з мініспідниці, кроптопу та укороченого жакета. Вбрання акторка доповнила капелюхом-таблеткою з бантом, сумкою у формі серця та рожевими мюлями.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

На обличчі у акторки був лаконічний макіяж, а на руках манікюр із рожевим французьким манікюром.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Також акторка в компанії режисерки Грети Гервіг та акторки Америки Феррери вийшла до фотографів. На Марго була дуже гламурна сукня від Versace з тонкими бретельками, усипаним стразами бюстьє у формі серця та пишною фатиновою спідницею. Завершували образ ті самі рожеві мюлі.

Марго Роббі, Америка Ферра та Грета Гервіг / Фото: Associated Press

Марго Роббі, Америка Ферра та Грета Гервіг / Фото: Associated Press

Презентація відбулася у день народження Марго, тому вона навіть задула свічку на торті.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

І третій образ зірки також був від Versace. Це костюм зі спідницею-олівцем та жакетом у стилі бортпровідниці. Також в образі були капелюх з рожевою стрічкою в горох, біло-рожеві туфлі і сумка на короткій ручці.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Гламура цьому образу додав великий іграшковий телефон у стрази.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Ендрю Мукамал показав у Instagram з яких образів ляльок Барбі скопыював вбрання для акторки.

Образи Барбі/instagram.com/andrewmukamal

Образи Барбі/instagram.com/andrewmukamal

Образи Барбі/instagram.com/andrewmukamal

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