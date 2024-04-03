Глое Кардашян змінила імідж та продемонструвала новий колір волосся

Зірка знялася у рекламі спортивного одягу.
39-річна учасниця реалітішоу та бізнесвумен – Глое Кардашян – випустила іменну лінійку спортивного одягу для бренду Fabletics.
У промокампанії вона з'явилася у новому іміджі – з мідним кольором волосся. Нагадаємо, раніше вона була білявкою. Але не виключено, що Кардашян лише приміряла перуку.
На фото Глое позує в чорному комплекті, що складається зі спортивного топу і мінішортів, а також в обтислому червоному костюмі також з мінішортами і поясною сумкою на талії.
Нагадаємо, раніше Глое Кардашян одягла відвертий лук на захід сестри. Вона вибрала для свого виходу напівпрозору чорну мінісукню з різними рукавами, яку поєднувала з капроновими колготками, туфлями на підборах, а також сонцезахисними окулярами.
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