Гола та красива: Ріта Ора у прозорому комбінезоні і без білизни прийшла на захід

33-річна артистка обрала для своєї появи на Met Gala провокаційне вбрання.

Благодійний Бал Інституту костюма Met Gala в Метрополітен-музеї минув, а його прихильники продовжують розглядати та обговорювати цікаві образи зірок.

Тайка Вайтіті і Ріта Ора / Фото: Associated Press

Один з найпровокаційніших образів продемонструвала Ріта Ора. Вона з'явилася перед присутніми в нюдовому прозорому комбінезоні, який створював голий ефект. Під ним на зірці була відсутня білизна.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Зверху Ора одягла довгу різнокольорову накидку з торочкою з бісеру і намистин від бренду Marni, яка прикривала її пікантні місця спереду та ззаду.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Ріта з різних ракурсів демонструвала свою струнку й сексуальну фігуру.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Ріта Ора / Фото: Associated Press

Аутфіт співачка доповнила бежевими босоніжками на підборах, зачіскою з мокрим ефектом, макіяжем смокі-айс, молочним манікюром з декором. На руках у неї були каблучки з білого та жовтого золота від Buccellati, прикрашені смарагдами, діамантами, сапфірами й рубінами.

Ріта Ора / Фото: Associated Press

На івент артистка прийшла в супроводі свого чоловіка Тайки Вайтіті, який постав у стильному шкіряному луку трендового шоколадного відтінку теж від бренду Marni. На ньому був піджак, сорочка з краваткою, діамантове намисто, штани і туфлі.

Тайка Вайтіті і Ріта Ора / Фото: Associated Press

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