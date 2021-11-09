Гола і у фарбі: переможниця "Холостяка-10" показала відверте фото

Даша Ульянова – смілива дівчина, тому зніматись без одягу для неї не проблема.
Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Даша Ульянова – показала фоловерам у Instagram відвертий знімок із фотосесії авторства Оксани Кирик.
Позувала красуня у майстерні на підлозі, на білій тканині. Даша була оголеною та обмазаною синьою фарбою. Вона мала дуже спокусливий вигляд.
Пікантний лук Ульянова доповнила зачіскою з пучком і випущеними спереду пасмами, а також макіяжем з чорними стрілками.
Раніше Даша знялася у фотосеті у не менш сексуальному аутфіті. Позувала дівчина у чорному боді з вирізами та чорними капроновими колготами.
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