Гола і в ліжку: учасниця "Холостяка-11" показала інтимне фото з коханим

Єлизавета Крутікова сфотографувалася з коханим у дзеркалі.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Єлизавета Крутікова у День закоханих, 14 лютого, опублікувала інтимне фото зі своїм бойфрендом, зроблене у ліжку. Ліза зробила селфі у дзеркалі.

Єлизавета Крутікова/Instagram

Позувала красуня оголеною, вона прикрилася білою ковдрою. А її коханий ззаду нахилився та цілує її. Вийшло мило, романтично та інтимно.

А ще Крутикова учора, 15 лютого, святкувала свій день народження. Їй виповнилося 26 років. Відсвяткувала вона його в Іспанії. Ліза сфотографувалася зі шматком торта на тлі базиліки La Sagrada Família.

Єлизавета Крутікова/Instagram

"Сьогодні мені 26, і ось уже рік так п'ятий, я не можу повірити в те, що мені не 21. Хоча за плечима багато втрат (друзів, кохання, грошей) і здавалося б і що.. з кожною втратою, з кожним роком я стаю щасливішим і розумію, що найважливіше в житті люди, які вас оточують.. адже багато знаменитостей, талановиті актори, відомі співаки і навіть блогери по суті самотні.. і мають друзів (вірніше ні, знайомих) через вигоду до них. Я ж можу похизуватися зворотним! Люблю вас і своє оточення! Люблю і ціную.

Хтось розмовляє з вами у вільний час, а хтось звільняє час, щоб поговорити з вами. Відчуйте різницю... Із днем народження мене", — написала дівчина.

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