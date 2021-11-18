Гола та ніжна: учасниця "Холостяка-11" знялася у відвертій фотосесії

Джессіка Чегі не боїться зніматися у фотосетах без одягу.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – знялася у новій пікантній фотосесії авторства Agapova Albina.
В Instagram дівчина показала, що з цього вийшло. Джес постала перед об'єктивом оголеною, прикриваючи бюст руками та волоссям.
Її образ доповнила зачіска з локонами, макіяж у коричневих відтінках і яскравий манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-кільцями.
Чегі чуттєво позувала перед камерою. Вона була ніжною, жіночною та загадковою.
А інша учасниця шоу "Холостяк-11" - Розалі Номбре - показала фотосет, в якому вона позувала у сексуальній білизні.
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