Гола в ліжку: Розі Гантінгтон-Вайтлі здивувала шанувальників відвертою фотографією

Як і багато інших знаменитостей, модель зараз перебуває у Каннах.

37-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Вайтлі – прилетіла до Франції, де зараз проходить Канський кінофестиваль, і вже встигла продемонструвати кілька ефектних вбрань на червоній доріжці – це чорна довга сукня з оголеною спиною та сукня з бахромою із ланцюжків від Вікторії Бекхем.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

Однак Розі вирішила здивувати своїх фоловерів ще більше і опублікувала пікантне фото, на якому вона знята повністю оголеною. Модель лежить на ліжку в номері готелю, а на ній лише великі золоті прикраси від Tiffany та каблучка з великим каменем.

"Ранок у Каннах", — лаконічно підписала серію знімків дівчина.

(щоб побачити те саме фото, гортайте праворуч)

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на садовій вечірці у Букінгемському палаці. Вона була у довгій молочній сукні з кейп-накидкою від Emilia Wickstead, туфлях із пряжкою від Manolo Blahnik та трендовою зараз сумкою ALAÏA.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Читайте також:

Стильні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі (5 фото)