Гола й у фарбі: переможниця "Холостяка-10" показала відверте фото

Даша Ульянова у провокаційному образі позувала у фотосеті.

Переможниця 10-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Даша Ульянова – опублікувала знімок із відвертої фотосесії авторства Оксани Кірік.

Позувала Даша оголеною, сидячи на колінах на білому пом'ятому простирадлі. Вона була вимазана синьою фарбою. Якщо придивитися, то на дівчині можна побачити тілесні стринги.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

Волосся Ульянової було зібране в пучок.

Одні фоловери захоплюються знімком, а інші запитують у Даші, чи зробила вона груди?

"Як естетично красиво. Дашо, ти прекрасна", "Це просто нереально красиве фото", "Реально, коли красиво, естетично і не вульгарно", "Ви зробили груди?", "Видно, що зробили груди", "Груди нові", – написали підписники.

Нагадаємо, Ульянова під час відпочинку у ресторані побила посуд у Дубаї.

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