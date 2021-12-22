Гола й у лакованих ботфортах-стрипах: учасниця "Холостяка" прикрасила обкладинку Playboy

Анна Гузєєва знялася у відвертій фотосесії, від якої стає спекотно.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – прикрасила обкладинку грудневого випуску українського журналу Playboy. Радісною новиною вона поділилася в Instagram.

"Маленька мрія здійснилася", — написала Гузєєва.

Дівчина позувала оголеною та у лакованих ботфортах-стрипах. В одній руці вона тримала біле мереживне віяло, а іншою прикривала пишні груди.

Аутфіт Анни доповнила зачіска з начосом і насичений макіяж із чорними стрілками та червоною помадою.

Автором відвертої фотосесії виступила Julia Black.

У фотосеті Гузєєва постала в образі "поганої черниці". Вона позувала в лакованій мініспідниці з розрізами та прозорому топі з білим коміром. Соски дівчина заклеїла хрестиками.

Ганна Гузєєва/Instagram Ганни Гузєєвої

Свій лук вона доповнила головним убором черниці, перлинним намистом та лакованими ботфортами-стрипами.

Ганна Гузєєва/Instagram Ганни Гузєєвої

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