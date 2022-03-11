Голді Гоун закликала допомагати українцям

Голлівудська зірка підтримала Україну.

Американська актриса, лауреат премії "Оскар" – Голді Гоун – приєдналася до зірок зі всього світу, які підтримують Україну після нападу Росії та закликають допомагати фінансово українцям.

"Сім'ї в Україні перебувають у серйозній небезпеці фізичної шкоди та переживають серйозні емоційні потрясіння, а також масового залишають місця проживання. У мене розбивається серце, коли я чую, що вагітні жінки в Україні змушені народжувати у бомбосховищах без ліків та обладнання. Приблизно 80 тисяч українських жінок народжують протягом найближчих трьох місяців: матері і діти цілими днями перебувають на кордонах, а деякі сім'ї годинами перебувають у холодних зимових умовах без даху над головою.

Приєднуйтесь до мене у підтримці @savethechildren Ukraine Crisis Relief Fund, щоб надати дітям та сім'ям негайну допомогу, таку як їжа, вода, гігієнічні набори, психосоціальна підтримка та грошова допомога. Будь ласка, використовуйте посилання в моїй шапці профілю, щоб зробити пожертвування сьогодні. Водночас ми маємо захистити дітей та сім'ї у кризовій ситуації", — написала Голді у своєму Instagram.

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