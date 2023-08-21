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"Голі сукні" фотосесії без білизни та темне волосся: якою була Кім Кеттролл до "Сексу і міста"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1827
Час на прочитання
1 хв
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"Голі сукні" фотосесії без білизни та темне волосся: якою була Кім Кеттролл до "Сексу і міста"

Кім Кеттролл, 1987 рік / Фото: Getty Images

Найбільше вона відома за роллю Саманти Джонс, яка принесла їй безліч нагород.

21 серпня акторці Кім Кеттролл — зірці культового серіалу "Секс і місто" — виповнилося 66 років. У цьому проєкті вона зіграла роль Саманти Джонс — ефектної, сексуальної та красивої жінки. Роль стала настільки культовою, що багато фраз акторки розбирають на цитати і згадують через 25 років після завершення серіалу.

Завдяки "Сексу і місту" Кім здобула міжнародне визнання, але до того, як почалася ця її робота, вона вже була досить успішною акторкою, хоч і не такою відомою. Також Кім знімалася у різних фотосесіях, іноді досить сміливих.

Нижче ми зібрали кілька яскравих та ефектних її фотографій молодості, які ви точно раніше не бачили.

Кім Кеттролл, 1987 рік / © Getty Images
Кім Кеттролл, 1987 рік / Фото: Getty Images
Кім Кеттролл, 1987 рік / © Getty Images
Кім Кеттролл, 1987 рік / Фото: Getty Images
Кім Кеттролл, 1987 рік / © Getty Images
Кім Кеттролл, 1987 рік / Фото: Getty Images
Кім Кеттролл, 1984 рік / © Getty Images
Кім Кеттролл, 1984 рік / Фото: Getty Images
Кім Кеттролл, 1993 рік / © Getty Images
Кім Кеттролл, 1993 рік / Фото: Getty Images
Кім Кеттролл , 1992 рік / © Getty Images
Кім Кеттролл , 1992 рік / Фото: Getty Images
Кім Кеттролл, 1982 рік / © Getty Images
Кім Кеттролл, 1982 рік / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1827
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