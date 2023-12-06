Голі та з високими розрізами: найвідвертіші вбрання зірок на червоній доріжці British Fashion Awards

У Лондоні відбулася грандіозна щорічна церемонія вручення фешн-премії.
Вже традиційно на червоній доріжці заходу у Королівському Альберт-голі зібралися знамениті представники світу шоубізнесу, моди та кіно. Але також багато гостей заходу не змогли встояти перед трендом останніх кількох років — прозорим і голим вбранням. Тому пропонуємо подивитись деякі сміливі луки з червоної доріжки.
FKA Twigs
Співачка з'явилася на заході у сукні-сітці від Valentino з колекції весна-літо 2024 та прикрасах Shaun Leane.
Еббі Кленсі
Модель спідньої білизни продемонструвала чорний комплект від Yuhan Wang із мережива. Її вбрання з колекції весна-літо 2024.
Барбара Палвін
Відома угорська топмодель та зірка Victoria's обрала в'язану сукню від Self-Portrait. У вбрання була довга спідниця та прозорий верх.
Волліс Дей
Британська акторка та модель поєднала чорну шовкову спідницю з топом, прикрашеним шипами, що повністю демонстрував її живіт.
Ліла Мосс
Дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс одягла сіру напівпрозору сукню від Nensi Dojaka.
Леомі Андерсон
Британська модель віддала перевагу бежевій сукні із дзеркальними деталями від Julien MacDonald.
Амелія Грей
Американська модель та телеведуча вийшла на червону доріжку у червоній сукні з дуже відвертими вирізами, які повністю відкривали її ноги. Сукня дівчини була від бренду Self-Portrait.
Кім Гніцдо
Німецька модель прийшла у сукні з провокаційним малюнком у вигляді спідньої білизни від Diesel.
Джордан Данн
Модель обрала сукню із заниженою талією від Thaihuy, яку доповнював високий головний убір.
Мона Тугор
Супермодель одягла на червону доріжку білу обтислу сукню від Alaïa і баскою на стегнах.
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