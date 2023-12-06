Голі та з високими розрізами: найвідвертіші вбрання зірок на червоній доріжці British Fashion Awards

Вже традиційно на червоній доріжці заходу у Королівському Альберт-голі зібралися знамениті представники світу шоубізнесу, моди та кіно. Але також багато гостей заходу не змогли встояти перед трендом останніх кількох років — прозорим і голим вбранням. Тому пропонуємо подивитись деякі сміливі луки з червоної доріжки.

FKA Twigs

Співачка з'явилася на заході у сукні-сітці від Valentino з колекції весна-літо 2024 та прикрасах Shaun Leane.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Еббі Кленсі

Модель спідньої білизни продемонструвала чорний комплект від Yuhan Wang із мережива. Її вбрання з колекції весна-літо 2024.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Барбара Палвін

Відома угорська топмодель та зірка Victoria's обрала в'язану сукню від Self-Portrait. У вбрання була довга спідниця та прозорий верх.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Волліс Дей

Британська акторка та модель поєднала чорну шовкову спідницю з топом, прикрашеним шипами, що повністю демонстрував її живіт.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Ліла Мосс

Дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс одягла сіру напівпрозору сукню від Nensi Dojaka.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Леомі Андерсон

Британська модель віддала перевагу бежевій сукні із дзеркальними деталями від Julien MacDonald.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Амелія Грей

Американська модель та телеведуча вийшла на червону доріжку у червоній сукні з дуже відвертими вирізами, які повністю відкривали її ноги. Сукня дівчини була від бренду Self-Portrait.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Кім Гніцдо

Німецька модель прийшла у сукні з провокаційним малюнком у вигляді спідньої білизни від Diesel.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Джордан Данн

Модель обрала сукню із заниженою талією від Thaihuy, яку доповнював високий головний убір.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Мона Тугор

Супермодель одягла на червону доріжку білу обтислу сукню від Alaïa і баскою на стегнах.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

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