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"Голі" виходи Мії Ріган: дівчина Ромео Бекхема сяяла на Тижні моди в Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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813
Час на прочитання
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"Голі" виходи Мії Ріган: дівчина Ромео Бекхема сяяла на Тижні моди в Лондоні

Міа Ріган / Фото: Getty Images

20-річна Міа Ріган останнім часом полюбляє носити прозорий одяг і не одягати бюстгальтер.

Дівчина Ромео Бекхема з'явилася на показі 16Арлінгтон під час Тижня моди в Лондоні, який відбувся в Alva Coachworks.

На показ Ріган приїхала у прозорій кофті оливкового кольору, яку знову таки одягла без бюстгальтера та сірій спідниці-міді у складку із прозорою вставкою. Вбрання модель поєднувала зі шкіряними гостроносими туфлями без підборів. Образ Міа підкреслила кількома браслетами, численними каблучками та сережками у вигляді змії.

Міа Ріган / © Getty Images
Міа Ріган / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Ріган приїхала на показ Supriya Lele, де також з'явилася в бузковій сукні з запахом на стегнах, яку одягла без бюстгальтера.

Міа Ріган / © Getty Images
Міа Ріган / Фото: Getty Images

У ще одній абсолютно прозорій сукні Міа сяяла на Vogue World: London, який відбувся у британській столиці минулого тижня. Тоді дівчина доповнила вбрання сріблястою сумкою та червоними гостроносими балетками на ремінцях навколо щиколотки.

Міа Ріган / © Getty Images
Міа Ріган / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
813
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