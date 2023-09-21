"Голі" виходи Мії Ріган: дівчина Ромео Бекхема сяяла на Тижні моди в Лондоні

Дівчина Ромео Бекхема з'явилася на показі 16Арлінгтон під час Тижня моди в Лондоні, який відбувся в Alva Coachworks.

На показ Ріган приїхала у прозорій кофті оливкового кольору, яку знову таки одягла без бюстгальтера та сірій спідниці-міді у складку із прозорою вставкою. Вбрання модель поєднувала зі шкіряними гостроносими туфлями без підборів. Образ Міа підкреслила кількома браслетами, численними каблучками та сережками у вигляді змії.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Ріган приїхала на показ Supriya Lele, де також з'явилася в бузковій сукні з запахом на стегнах, яку одягла без бюстгальтера.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

У ще одній абсолютно прозорій сукні Міа сяяла на Vogue World: London, який відбувся у британській столиці минулого тижня. Тоді дівчина доповнила вбрання сріблястою сумкою та червоними гостроносими балетками на ремінцях навколо щиколотки.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

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