Голлі Беррі блиснула декольте у стильному червоному пальті

55-річна акторка Голлі Беррі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.
Голлі Беррі одягла вечірнє вбрання чорного кольору з пікантним декольте, а зверху накинула контрастне червоне пальто, яке було розстебнуте і чудово поєднувалося з високими лакованими чоботями на підборах.
На обличчі у Голлі був насичений макіяж, волосся було розпущене і укладене легкими кучерями, на шиї виблискувала золота прикраса, а на пальці була каблучка. В руках знаменитість тримала телефон.
Раніше Беррі демонструвала лук в іншому пальті — в коричневому фактурному, поєднуючи його з широкими оригінальними джинсами, які були прикрашені різними нашитими каменями. У повсякденному житті зірка має дуже стильний вигляд.
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