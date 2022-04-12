Голлівудський актор Кевін Бейкон заспівав на благодійному концерті, щоб зібрати гроші для України

Голлівудський актор Кевін Бейкон заспівав на благодійному концерті, щоб зібрати гроші для України

Люди з усього світу підтримують нашу країну. Активну підтримку надають і знаменитості.

63-річний американський актор Кевін Бейкон, який прославився завдяки ролям у фільмах "Аполлон 13" та "Невидимка", разом зі своїм 72-річним братом Майклом виступили у Вашингтоні, щоб зібрати гроші на допомогу Україні.

Кевін Бейкон / Getty Images

Гурт актора та його брата називається The Bacon Brothers. Вони виконували пісні у пивному закладі "Дача" на відкритому повітрі.

Кевін Бейкон / Getty Images

Кевін Бейкон / Getty Images

Як повідомляє видання The Washington Post, захід був організований емігрантами з Росії — співвласниками "Дачі" Дмитром Чекалдіновим та Іллею Альтеру. На батьківщині обидва чоловіки зіткнулися з дискримінацією – Чекалдін належить до ЛГБТ+ спільноти, а Альтер – єврей. Вони збирають гроші для різних фондів, які допомагають Україні, насамперед ЮНІСЕФ, і планують продовжувати це робити до закінчення війни.

Читайте також: