Голомоза і з дивними лініями на голові: співачка Doja Cat викликала фурор своїм луком на модному показі

26-річна реперка знає, як привернути до себе увагу публіки.

Співачка Doja Cat обожнює епатувати публіку своїми образами. Нинішня її поява не стала винятком.

Зірка з'явилася на показі мод Vogue World: New York, який відбувся в межах Тижня моди в Нью-Йорку. Реперка одразу ж привернула увагу своїм екстравагантним луком.

Doja Cat була голомозою. Вся її голова і обличчя були розмальовані білими хвилястими лініями. Вона зробила собі макіяж із дуже тонкими бровами і чорними стрілками на повіках. Вуха артистка прикрасила срібними агресивними сережками, шию – срібним ланцюжком, а руки – масивними каблучками.

Співачка Doja Cat / Фото: Getty Images

Одягнена Doja Cat була у все біле: кроптоп у рубчик, асиметричну спідницю і довге пальто зі штучного хутра. Вбрання вона доповнила білими потертими чоботами.

Співачка Doja Cat / Фото: Getty Images

Реперка продемонструвала також пірсинг у пупку.

Нагадаємо, а на Венеційському кінофестивалі Doja Cat постала у жакеті на голе тіло. На голові у неї була перука з білим волоссям і тіара.

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