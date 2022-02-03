Голомозий і в сукні: актор у різнокольоровому вбранні з декольте блиснув волохатими грудьми на вечірці

Голомозий і в сукні: актор у різнокольоровому вбранні з декольте блиснув волохатими грудьми на вечірці

Актор та зірка соцмереж привернув до себе увагу провокаційним луком у жіночому вбранні.

Біллі Франческа відвідав вечірку Sparkze Launch Party у Rocco's, яка відбулася у Західному Голлівуді, Каліфорнія.

Голомозий актор любить бути в центрі уваги, тому для цього він завжди обирає яскраві епатажні образи.

На паті Франческа одягнув різнокольорову смугасту сукню максі без рукавів і з V-подібним вирізом, крізь який визирали його волохаті груди. Талію він підкреслив широким шкіряним чорним поясом.

Біллі Франческа / Getty Images

Сукню Біллі поєднав із чорними ботильйонами на високій платформі та червоною прикрасою на шиї. На його обличчі була щетина, яка додала його жіночному аутфіту трішки мужності. Актор також зробив насичений макіяж очей, підкресливши їх чорними стрілками та золотаво-мідними тінями. У вухах у нього були сережки-кільця з чорними камінчиками.

На одну руку Франческа одягнув екстравагантну рукавичку, в якій тримав склянку з водою та лимоном.

Лисих чоловіків у жіночому вбранні ми раніше вже бачили. На червоній доріжці "Еммі-2021" американський актор Карл Клемонс-Гопкінс з'явився в екстравагантному аутфіті від Christian Siriano. На ньому була біла блузка з оголеними плечима, з-під якої він блиснув своїми волохатими грудьми.

Карл Клемонс-Хопкінс / Getty Images

Блузку чоловік поєднав із чорними широкими штанями та широким фіолетово-жовтим довгим поясом, а також із чорними замшевими лоферами.

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