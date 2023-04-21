Головна героїня фільму "Еґреґор" Олена Лавренюк зізналася, чого вона боїться найбільше

З нагоди виходу містичного трилера "Еґреґор" в українсткий прокат ми поговорили з його головною героїнею.

В український прокат вийшов довгоочікуваний містичний трилер "Еґреґор". Це українська історія про порятунок світу від ще більшої катастрофи. Знімання фільму відбувалися в Україні, Польщі і США.

Із цієї нагоди ми взяли бліц-інтерв'ю у головної героїні стрічки Олени Лавренюк.

Чим у житті ви пишаєтеся найбільше?

Моїми дітьми – Зоєю і Поліною. Вони - найбільший мій здобуток.

Олена Лавренюк

Яке з кар’єрних досягнень вважаєте найбільш знаковим?

Я вважаю, що зняти серіал "Кава з кардамоном" у наших реаліях і гідно представити його на Європейському ринку - це для мене був подвиг. Адже у серіалі я не лише зіграла головну роль, а й стала його продюсером.

Ваш найбільший страх

Зараз розумію, що найбільший страх - покинути рідний дім.

Що робить вас щасливою?

Після 24 лютого найщасливішою мене зробить закінчення війни.

Олена Лавренюк

Без чого не починається ваш день?

Без кави. Ранкова духмяна кава - мій обов’язковий ранковий ритуал.

Улюблена доба дня

Ранок. Але він у мене починається об 11:00 і, якщо це можна назвати ранком - то так.

Олена Лавренюк

Ви можете назвати себе щасливою людиною?

Всі мої близькі - живі, здорові і поруч. А це найголовніше, що нині потрібно, аби відчувати себе щасливою.

Улюблений жанр кіно

Люблю мелодрами.

Улюблений фільм

Драматичний фільм режисера і сценариста Дам'єна Шазеля "Вавілон".

Олена Лавренюк

Яка музика або трек піднімає вам настрій?

Останній рік мені піднімають настрій треки співачки KOLA, а от улюблений – "Червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

З ким із відомих акторів хотіли б попрацювати?

З режисером фільму "Вавилон" - Дам’єном Шазельом.

Олена Лавренюк

Що для вас означає успіх?

Успіх – це, коли ти заспокоюєшся і живеш у своє задоволення.

Назвіть 3 причини переглянути стрічку "Еґреґор"

Перша - це містичність, адже це один із найперших українських фільмів у жанрі містики.

Друга - цей фільм має характер наших днів. Кожен відчує свій еґреґор який неодмінно приведе нас до перемоги.

Третя - це справжнє, якісне українське кіно, яке гарантую викличе у вас емоцію.

Олена Лавренюк на прем'єрі фільму "Еґреґор"

Олена Лавренюк на прем'єрі фільму "Еґреґор"

Нагадаємо, у фільмі "Еґреґор" розповідається про нью-йоркського детектива, який після отримання зашифрованого послання, відправляється до Львова. Він ще не знає, що від нього залежить доля людства. Стрічка наповнена сюжетними поворотами. Головною несподіванкою стане секрет життя детектива.

Читайте також: