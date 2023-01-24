Головне, що виставила груди: Талія Сторм прийшла на VIP-захід із облізлим манікюром

Талія Сторм відвідала VIP-показ фільму "Рейс" у кінотеатрі Cineworld Leicester Square у Лондоні.

На червоній доріжці знаменитість з'явилася у сексуальному аутфіті. На ній був чорний обтислий комбінезон із дуже відвертим декольте, з якого ледь не випав її пишний бюст.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Образ Сторм доповнила чорними лакованими ботильйонами на високій платформі і підборах і чорною сумочкою. Зірка зробила собі укладання з локонами і насичений макіяж із акцентом на очах.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Вуха вона прикрасила елегантними довгими сережками, а на руках були браслети з діамантами і годинник.

І все було б ідеально, якби не манікюр Талії – він був недоглянутим. Червоний лак обліз чи, можливо, артистка його обгризла. Вигляд нігтів просто шокує і псує загальне враження про образ Талії. Можливо, Сторм думала, що її відверте декольте відволіче увагу від неохайного манікюру і ніхто не помітить облізлий лак. Але цього просто неможливо непомітити.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Про фільм:

Пілоту Броуді Торрансу вдається успішно посадити літак, який пошкодився внаслідок шторму на ворожій території. Всім, хто був на борту, загрожує небезпека, адже пірати мають намір захопити літак і взяти його пасажирів у заручники. Поки тривають пошуки літака, Броуді має захистити своїх пасажирів і чекати на порятунок.

Нагадаємо, Сторм не єдина зірка, яка не любить доглядати за нігтями. З неохайним манікюром виходили у світ Аманда Сейфрід, кронпринцеса Вікторія, прессекретарка Байдена, Кара Делевінь, а Сара Сампайо прийшла на фешншоу у відкритому взутті і з відрошим педикюром.

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