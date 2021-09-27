Головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливако зізнався, коли у нього весілля з переможницею шоу

Про це Михайло розповіла у токшоу.

Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако зі своєю коханою — Анною Богдан — взяли участь у постшоу "Як вийти заміж".

Михайло Заливако і Анна Богдан/Скрин

Під час ефіру ведучий Григорій Решетник запитав у пари, коли у них весілля.

Міша відповів, звертаючись до Анни: "Пам'ятаєш ми говорили, що рік, так?"

На це Богдан сказала: "Я думаю, що на все свій час. Поки ми насолоджуємося одне одним".

Михайло Заливако і Анна Богдан/Скрин

На токшоу Анна одягла сукню у білизняному стилі кольору фуксії і чорні босоніжки. А Михайло — білу сорочку, сині штани і білі сліпони з синіми квітами.

Михайло Заливако і Анна Богдан/Скрин

Раніше Заливако і Богдан показали знімки з їхньої романтичної фотосесії.

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