Головний герой "Холостяка-13" Олександр Терен відповів на запитання про його стосунки з обраницею Інною Бєлєнь

Підписників Олександра Терена цікавить, чи зустрічається він зі своєю обраницею з проєкту.
Головний герой реалітішоу "Холостяк-13" Олександр Будько Терен відповів в Instagram Stories на запитання фоловерів. Одне з них було про його стосунки з обраницею на проєкті Інною Бєлєнь. Підписників цікавить, що між ними зараз?
Олександр відповів, що наразі хоче тримати своє особисте життя у таємниці. І, коли прийде час, він усе розповість.
Терен показав лист, який написав перед фінальною церемонією на реалітішоу. На ньому був уривок вірша Василя Симоненка:
"Все одно я люблю твої очі,
І волосся твоє сумне.
Хай досада чи гнів жевріє,
Хай до сліз я тебе озлю –
Ти для мене не тільки мрія,
Я живою тебе люблю".
На фото він написав: "Знайшов фото мого листа, в якому я залишив рядки вірша Симоненка. Лист писав перед останньою церемонією, яка була для мене хвилюючою.
Але ж зараз не проєкт? Тому на цьому етапі хочу залишити особисте поза увагою на скільки це можливо. Мені цей період дається не просто і як тільки я його пройду – одразу з вами поділюсь", – заінтригував Олександр.
Нагадаємо, нещодавня відповідь переможниці "Холостяка-13" – Інни Бєлєнь – на запитання підписників про Олександра Терена схвилювала шанувальників пари. У Мережі ходять чутки, що вони розійшлися.
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