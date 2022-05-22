Головний тренд сезону: рожеву панаму, як у Kalush тепер носять у всьому світі (відео)

Головний тренд сезону: рожеву панаму, як у Kalush тепер носять у всьому світі (відео)

Переможна пісня гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні 2022" вмить стала вірусною. "Стефанію" переспівують і дорослі, і діти у різних куточках світу.

Завдяки своєму тріумфу Kalush започаткували тренд не тільки на ім’я Cтефанія, а й стали законодавцями моди. Схоже у Каті Осадчої з’явився серйозний конкурент. Бо тепер Європа шаленіє від рожевих панам, які є невід’ємною частиною образу соліста гурту Олега Псюка.

Kalush / Фото: Associated Press

Під час інтерв’ю в Турині він помітив свою панаму на одному з журналістів і не мін стримати емоцій. Аксесуар, який так полюбився глядачам, репер носить досить давно. Почалося все з того, що для знімань кліпу "Не маринуй" Олег купив першу ліпшу панаму на секондхенді. Йому так сподобався цей головний убір, що Псюк буквально не знімав його. Так панама стала Олеговою візитівкою, а згодом і головним аксесуаром весни 2022.

Спочатку рожеві капелюхи розмели в рідному місті виконавців Калуші. Нині ж відбою від замовлень немає по всій країні. Та й за кордоном знайшлося чимало шанувальників. Саме в рожевій панамі до Великої Британії повертався володар другого місця "Євробачення", співак Сем Райдер.

Мастхев цього сезону встигли приміряти і наші знаменитості. Рожеву панаму вже має співачка Наталка Карпа та телеведуча Наталія Влащенко. А колись у такому аксесуарі був помічений нинішній президент України Володимир Зеленський. Ще будучи актором "Кварталу 95" він разом зі своєю командою робив пародію на популярний колись гурт "Гриби". Нині користувачі мережі жартують, мовляв тоді Зеленський несвідомо напророчив Україні перемогу на пісенному конкурсі 2022-го.

Kalush / Фото: Associated Press

Ще до старту "Євробачення" Kalush і сам випустив лімітовану колекцію таких панамок вартістю 500 гривень. Тепер же головний убір саме рожевого кольору до своїх колекцій додають і українські дизайнери.

На знак підтримки гурту панамку, як у соліста Kalushу своїх логотипах використовують мобільні оператори, телеканали, інтернет ресурси та ресторани. Укрпошта анонсувала вихід марок із панамою. А Укрзалізниця на вокзалах почала вмикати пісню на честь мами Стефанії.

Рожевий флешмоб набирає обертів. Пророкуємо, що невдовзі в Україні з’явиться чимало новонароджених Стефаній. А їхні батьки цілком імовірно купуватимуть до пологового капелюшок як у Kalush.

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