Горбунов та Тарабарова зустрілися з українськими прикордонниками

Телеведучий та актор Юрій Горбунов та співачка Світлана Тарабарова зустрілися з українськими захисниками.

У своєму блогу в Instagram Юрій Горбунов опублікував кілька знімків та написав зворушливі слова на адресу цих людей:

"Прикордонник наш не спить, мирний сон охороняє, рідну землю захищає!". Це слова з дитячої колискової! Сьогодні далеко не мирне небо над нами, але прикордонник справді не спить! Ці хлопці та дівчата, особливо у перші тижні війни, взагалі не спали! Вони першими зустрічали ворога та давали йому відсіч! Через них пройшли мільйони наших громадян, які поспіхом виїжджали за кордон, і тепер на щастя повертаються додому! Дуже були раді відвідати цих мужніх людей та підтримати їх!!”.

(гортайте фото праворуч)

Світлана Тарабарова, яка зовсім нещодавно повідомила, що через нервове перенапруження опинилася на лікарняному ліжку та дякувала лікарям Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, вже знову в строю і теж продовжує займатися справами, допомагати та підтримувати українців у дні війни.

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