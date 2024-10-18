Горбунов, Тарабарова, Ребрик, Yarmak та інші: зірки зі своїми дітьми прийшли на прем'єру анімаційної пригоди

Знаменитості із сім'ями першими подивилися мультфільм "Дикий робот".
У кінотеатрі "Оскар", у ТРЦ Gulliver, відбувся прем'єрний показ анімаційної пригоди "Дикий робот".
На захід завітали зірки дубляжу з родинами: Анна Кошмал, яка здублювала головну лиходійку Вонтру і Світлана Тарабарова, яка виконала чуттєву пісню "Поринь у небеса".
Прийшли на івент також українські селебріті зі своїми дітьми: Юрій Горбунов, Анна Саліванчук, Лілія Ребрик, Yarmak та інші.
Про мультфільм:
Це епічна пригода про мандрівку робота ROZZUM 7134, скорочено "Роз". Її корабель зазнав аварії на безлюдному острові. Роз потрібно пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, потоваришувати з тваринами на острові і навіть замінити батьків осиротілому гусеняті.
"Дикий робот" вже в українському прокаті.
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