Горбунов, Тарабарова, Ребрик, Yarmak та інші: зірки зі своїми дітьми прийшли на прем'єру анімаційної пригоди

У кінотеатрі "Оскар", у ТРЦ Gulliver, відбувся прем'єрний показ анімаційної пригоди "Дикий робот".

На захід завітали зірки дубляжу з родинами: Анна Кошмал, яка здублювала головну лиходійку Вонтру і Світлана Тарабарова, яка виконала чуттєву пісню "Поринь у небеса".

Анна Кошмал і Світлана Тарабарова

Анна Кошмал

Світлана Тарабарова

Прийшли на івент також українські селебріті зі своїми дітьми: Юрій Горбунов, Анна Саліванчук, Лілія Ребрик, Yarmak та інші.

Юрій Горбунов

Анна Саліванчук

Лілія Ребрик

Юрій Горбунов, Лілія Ребрик

Yarmak і Світлана Тарабарова

Yarmak

Про мультфільм:

Це епічна пригода про мандрівку робота ROZZUM 7134, скорочено "Роз". Її корабель зазнав аварії на безлюдному острові. Роз потрібно пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, потоваришувати з тваринами на острові і навіть замінити батьків осиротілому гусеняті.

"Дикий робот" вже в українському прокаті.

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