Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Горбунов, Тарабарова, Ребрик, Yarmak та інші: зірки зі своїми дітьми прийшли на прем'єру анімаційної пригоди

Горбунов, Тарабарова, Ребрик, Yarmak та інші: зірки зі своїми дітьми прийшли на прем'єру анімаційної пригоди

Знаменитості із сім'ями першими подивилися мультфільм "Дикий робот".

У кінотеатрі "Оскар", у ТРЦ Gulliver, відбувся прем'єрний показ анімаційної пригоди "Дикий робот".

На захід завітали зірки дубляжу з родинами: Анна Кошмал, яка здублювала головну лиходійку Вонтру і Світлана Тарабарова, яка виконала чуттєву пісню "Поринь у небеса".

Анна Кошмал і Світлана Тарабарова / ©
Анна Кошмал і Світлана Тарабарова
Анна Кошмал / ©
Анна Кошмал
Світлана Тарабарова / ©
Світлана Тарабарова

Прийшли на івент також українські селебріті зі своїми дітьми: Юрій Горбунов, Анна Саліванчук, Лілія Ребрик, Yarmak та інші.

Юрій Горбунов / ©
Юрій Горбунов
Анна Саліванчук / ©
Анна Саліванчук
Лілія Ребрик / ©
Лілія Ребрик
Юрій Горбунов, Лілія Ребрик / ©
Юрій Горбунов, Лілія Ребрик
Yarmak і Світлана Тарабарова / ©
Yarmak і Світлана Тарабарова
Yarmak / ©
Yarmak

Про мультфільм:

Це епічна пригода про мандрівку робота ROZZUM 7134, скорочено "Роз". Її корабель зазнав  аварії на безлюдному острові. Роз потрібно пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, потоваришувати з тваринами на острові і навіть замінити батьків осиротілому гусеняті.

"Дикий робот" вже в українському прокаті.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація