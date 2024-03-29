Готує сюрприз: VERKA SERDUCHKA виступить із концертом просто неба

VERKA SERDUCHKA & BAND 17 травня виступить із благодійним концертом просто неба в Osocor Residence.

Артистка готує для шанувальників сюрприз. Вона виконає нову версію знаменитого хіта Dancing Lasha Tumbai. Саме з ним VERKA SERDUCHKA посіла друге місце на конкурсі "Євробачення-2007" і завоювала любов мільйонів слухачів у світі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну слова приспіву пісні замінили. Тепер вона має офіційну назву Dancing Russia Goodbye. Першими цю "правдиву" інтерпретацію почули гості концерту в Амстердамі.

"Я ніколи не співала "Раша гудбай". Тільки "Лаша". Але тепер лише так, і це ще м’яко кажучи", – розповіла VERKA SERDUCHKA журналістам у коментарі.

Окрім Dancing Russia Goodbye, на концерті прозвучать і десятки інших народних мегахітів.

До того ж під час виступу відбудеться благодійний аукціон, отримані кошти з якого передадуть 110-й окремій механізованій бригаді.

До слова, на території резиденції є потужний генератор та укриття.

Нагадаємо, 27 квітня у Києві виступить із сольним концертом DOROFEEVA.

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